Dünyada böylesi görülmedi! Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alanyaspor maçında bir ilki gerçekleştirecek. Akdeniz ekibi, Alanya maçında diyeceği formadaBarbaros Ortaokulu'nu taşıyacak.19 Ekim 2018 Cuma 18:43
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, dünyada görülmemiş bir uygulmaya imza atacak.
Antalya'da bulunan Barbaros Ortaokulu, aldığı kararla öğrencilerin Antalyaspor formasıyla okula gelmesini serbest hale getirerek formayı okul üniforması yerine saydıklarını açıklamıştı.
Karar sonrası okulu ziyaret eden Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Alanyaspor maçında formaların göğüs kısmının Barbaros Ortaokulu'na ayrılmasını istedi.
Bunun üzerine harekete geçen Antalyaspor, sosyal medya hesabından formanın yeni görselini paylaştı.
"Siz bizi sınıflarınıza taşıdınız, biz sizi göğsümüzde taşıyacağız"
Öte yandan Antalyaspor'un bu maçta giyeceği formalar maçtan sonra öğrencilere hediye edilecek.
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