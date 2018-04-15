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Dünyaca ünlü yıldıza dolar attılar!

Antalyaspor taraftarı, kırmızı beyazlı takımdan Atiker Konyaspor'a transfer olan Kamerunlu Samuel Eto'o'ya, fotoğrafının basılı olduğu sahte 100 dolarlar fırlattı.

15 Nisan 2018 Pazar 16:48
Dünyaca ünlü yıldıza dolar attılar!

Sahasında bugün Atiker Konyaspor'u konuk eden Antalyaspor'un taraftarı, kırmızı beyazlı takımın eski oyuncusu Samuel Eto'o'yu maç öncesinde ilginç biçimde protesto etti.

DOLAR ATTILAR 

Taraftar, maç öncesinde saha kenarında ısınan Eto'o'ya, üzerinde Kamerunlu futbolcunun fotoğrafı bulunan sahte 100 dolar attı. Eto'o sahte dolarları çimlerin üzerinden toplayarak saha görevlilerine teslim etti. Eto'o'yu takım arkadaşları moral vermeye çalışırken, taraftar her topla buluşmasında Kamerunlu futbolcuyu yuhaladı.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:48
  1. Konya
  2. Antalya
  3. samuel eto'o

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