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Dünyaca ünlü Mardinli şef Demir’den kursiyerlere eğitim

Dünyaca ünlü Mardinli şef Ali Demir, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü aşçılarının konuğu oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:59
Dünyaca ünlü Mardinli şef Demir’den kursiyerlere eğitim

Dünyaca ünlü Mardinli şef Ali Demir, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü aşçılarının konuğu oldu.


Mardin mutfağının kadim lezzetleri, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü’nün açtığı 2 yıllık eğitim programı ile Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi mutfağında yaşatılıyor. Geleneksel el sanatlarını yaşatma, koruma ve geliştirme amacıyla faaliyet gösteren Mardin Olgunlaşma Enstitüsü’nde, 2018-2019 öğretim yılında Mardin mutfağına ait unutulmaya yüz tutan yemeklerle ilgili yiyecek ve içecek mutfağı ile eğitim vermeye ve aşçı yetiştirmeye devam ediyor. Mardin mutfağı ile ilgili uzmanlık ve deneyimlerini genç aşçılara aktarmak amacı ile Mardin Olgunlaşma Enstitüsü’nün workshop ve konferans programına katılan şef Ali Demir, Mardin mutfağını bir dünya markası haline getirmeyi amaç edindiğini söyledi.


Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer de, "Mardin mutfağının ve el sanatlarının tanıtılması ile ilgili çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda davetimizi kırmayarak programımıza katılan ve deneyimlerini bizlerle paylaşan şefimiz Sayın Ali Demir’e teşekkür ediyorum. Kendisinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve memleketimizin tanıtımı açısından çok önemli buluyorum" dedi.


Mardin yöresel yemeklerinin ve dünya mutfağının konuşulduğu program, gerçekleştirilen uygulamalı mutfak eğitimi ve hediye takdimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:59
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