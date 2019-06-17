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Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa’da seminer düzenliyor

World Defence Anti-Terror Federation Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk, 6-7 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrindeki Çin Boks Akademisi’nde Avrupa’nın tüm ülkelerinden katılımcıların da olacağı Yakın Savunma Semineri düzenleyeceklerini söyledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:44
Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa’da seminer düzenliyor

World Defence Anti-Terror Federation Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk, 6-7 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrindeki Çin Boks Akademisi’nde Avrupa’nın tüm ülkelerinden katılımcıların da olacağı Yakın Savunma Semineri düzenleyeceklerini söyledi.


Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Dünya Chinese Boxing Federasyon Başkanı aynı zamanda World Defence Anti - Terror Federation Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk açıklamalarda bulundu.


Atamtürk, "World Defence Anti - Terror Federation (WDATF) Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa temsilciliğini üstlendim. Altyapımızı tamamladık. WDATF Avrupa yönetimini oluşturduk ve kısa bir süre sonra Avrupa’nın diğer ülkelerine de temsilcilikler vermeye başlayacağız. WDATF AVRUPA 2018 yılında kurulmuştur. Beni bu göreve layık gördükleri için WDATF Yönetimine teşekkür ederim. WDATF AVRUPA kurulduktan sonra yapılacak olan ilk seminerdir. Avrupa’da şiddetsiz yakın savunma sistemine ilgi çok büyük. Henüz seminer başlamadan birkaç güvenlik şirketi bu sistemin çok uygun olduğunu ve 3 günlük seminer vermemizi istediler. Umarım bu sistem çok çabuk bir zamanda yayılacaktır. Tamamen yerli ve milli olan bu Türk sistemini Avrupa’ya tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.


6-7 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde yapılacak olan seminere, Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı Yakın Savunma Sisteminin Kurucusu 10. Dan Grand Master İbrahim Aktürk, Başkan Vekili Kurucu Yardımcısı 6. Dan Grand Master Oğuzhan Aktürk, Polis Memuru Teknik Kurul Başkanı 4. Dan Seyit Ahmet Belet ve eğitmenler eşliğinde, Türkiye’den gelen eğitmenlerin yanında dünyaca ünlü Büyük ÜstatDr. Min Tah JAO ve Sifu Nihat Atamtürk katılacak. Avrupa’nın tüm ülkelerinden katılımcılar ile büyük bir organizasyon düzenleyeceğiz ve kısa bir süre sonra Avrupa’nın tamamında seminerlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:44
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