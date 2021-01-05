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Aktüel Dünya Müslüman Alimler Birliği, Körfez ülkelerinin uzlaşı çabalarını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Körfez ülkelerinin uzlaşı çabalarını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:26:52 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Körfez ülkelerinin uzlaşı çabalarını memnuniyetle karşıladı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Körfez ülkelerinin anlaşmazlıkları bitirmek ve uzlaşı sağlamak için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması yönünde alınan karar nedeniyle Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani tebrik edildi.

"Birlik, Allah'a, sizi en güzel şekilde mükafatlandırması ve Ula kentinde yapılacak zirvede Körfez halkının arzuladığı birlik ve uzlaşının sağlanması için dua edecek." ifadeleri kullanılan açıklamada, Körfez'in yeniden birlik olduğu günlere geri döndüğü kaydedildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yine dün yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilecek 41.KİK Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da "Körfez birliğini yeniden sağlayacağımız tarihi bir zirvenin arifesindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, bugün 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından itibaren çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

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