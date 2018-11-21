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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

- Milli sporculardan Sema Çalışkan, Elif Güneri ve Şennur Demir, yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası


ANKARA (AA) - Hindistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda üç milli sporcu, yarı finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de devam eden organizasyonda çeyrek final müsabakalarında ringe çıkan 4 milli sporcudan üçü yarı finale kalarak bronz madalyayı garantiledi.

64 kiloda Sema Çalışkan, Avustralya'dan Jessica Messina'yı, 81 kiloda Elif Güneri, Polonya'dan Agata Kaczmarska'yı, +81 kiloda da Şennur Demir, İtalyan Flavia Severin'i mağlup ederek yarı finale çıktı.

Türkiye'yi 48 kiloda temsil eden Ayşe Çağırır ise Ukraynalı Hanna Okhota'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları, 22-23 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
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  3. elif güneri
  4. Hindistan
  5. Sema Çalışkan
  6. Şennur Demir

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