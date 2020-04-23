Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 722 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 722 bin 387 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (103 bin 300), İspanya (85 bin 915), ABD (84 bin 50), Çin (77 bin 207), İran (63 bin 113), İtalya (54 bin 543) ve Fransa (40 bin 657) oldu.

Türkiye'de de şimdiye dek 16 bin 447 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 639 bin 721'e ulaşırken, virüs nedeniyle 184 bin 280 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 733 bin 54 aktif enfekte vaka bulunuyor.