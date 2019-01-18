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Dünya Etnospor Konfederasyonu yetkililerinin Katar temasları

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı ve Konfederasyon Yurtdışı İşler Koordinatörü Muhammed Levent Akıcı, Katar'da temaslarda bulundu- Başkan Vekili Hakan Kazancı:- "Bu fuarda (Turkey Expo by Qatar Fuarı) Katar ile Türkiye'nin ortak spor faaliyetlerini artırma amacıyla bulunuyoruz"

18 Ocak 2019 Cuma 09:55
Dünya Etnospor Konfederasyonu yetkililerinin Katar temasları

DOHA (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı ve Konfederasyon Yurtdışı İşler Koordinatörü Muhammed Levent Akıcı, Katar'da temaslarda bulundu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı da olan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Capital Exhibition tarafından Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) açılan Turkey Expo by Qatar Fuarı'na katıldıklarını söyledi.

Fuar kapsamında konfederasyonun 120 metrekarelik etkinlik alanında gösteriler düzenlediğini dile getiren Kazancı, bu fuarda Katar ile Türkiye'nin ortak spor faaliyetlerini artırma amacıyla bulunduklarını vurguladı.

Etnospor standında geleneksel sporlardan mangala, mas güreşi ve okçuluğun tanıtımının yapıldığını aktaran Kazancı, ziyaretçilerin bu sporları stantta deneyimleme fırsatı bulduğunu anlattı.

Kazancı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sultan Bin Rashid Al-Khater'in stantlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını ve kendilerinden bu sporlar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.


- Şahin festivaline katıldılar


Kazancı, heyet olarak, Dünya Etnospor Konfederasyonu üyesi Qatari Society of Al Gannas tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Katar'ın kadim değeri olan şahincilik alanındaki en önemli etkinliklerden Marmi Festivali'ne katıldıklarını bildirdi.

Al Gannas Başkanı Ali Khatem Al Meshadi ve diğer yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Kazancı, festivale katılmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kazancı, 3. Etnospor Kültür Festivali'nde Katar kültürel çadırında Katar kültürünün ve şahinciliğin tanıtılması için destek olan Al Gannas'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Heyetin çalışmalar kapsamında son olarak dünyada alanında en iyisi kabul edilen Souq Waqif Şahin Hastanesi'ni ziyaret ettiği bilgisini veren Kazancı, burada yetkililerinde hastanenin teknik özellikleri ve genel çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldıklarını anlattı.

Kazancı, Katar'ın kıymetli bir kültürel değeri olan şahinciliğin yaşatılması ve devam ettirilmesi için büyük yatırımlarla hayata geçirilen bu hastanede ileri teknolojinin kullanılmasının önemine işaret etti.

Bu tür hastanelerin dünya çapında yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kazancı, kültürel değerlerin yaşatılması için atılacak tüm adımların çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:55
  1. Dünya Etnospor Festivali
  2. Hakan Kazancı

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