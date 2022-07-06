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Ekonomi Dünya devinden petrol fiyatlarıyla ilgili şok tahmin!
Ekonomi

Dünya devinden petrol fiyatlarıyla ilgili şok tahmin!

ABD merkezli bankacılık devi Citigroup, ham petrol varil fiyatının yıl sonunda 65 dolara, 2023'ün sonunda ise 45 dolara düşebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 12:12:00 -
Dünya devinden petrol fiyatlarıyla ilgili şok tahmin!

ABD merkezli bankacılık devi Citigroup'un küresel emtia raporuna göre, emtialar zirve yaptı; ancak fiyatların bu yılın ikinci yarısında yüksek kalması gerekiyor.

Analistler, eğer somut bir durgunluk ortaya çıkarsa, petrol fiyatlarının varil başı 70 dolar altına düşebileceğini belirtti.

CNBC'de yer alan habere göre banka ayrıca, önümüzdeki üç ay boyunca mısır, soya fasulyesi ve buğday için fiyat hedeflerini de düşürdü.

Traderlar önümüzdeki 6-9 ay içinde hayvan yemi ve mahsul bazlı biyoyakıt talebinde önemli bir bozulma bekliyor.

Kısa vadede arz belirsizliği devam ediyor.

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