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Ekonomi Dünya Bankası'ndan Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık hazırlık
Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık hazırlık

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık yeni destek paketi hazırladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 23:29:00 -
Dünya Bankası'ndan Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık hazırlık

Malpass, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi Polonya'daki Varşova Ekonomi Okulu'nda "Büyüme, Güvenlik ve İstikrarla İlgili Zorlukların Ele Alınması" başlıklı konuşma yaptı.

Dünya Bankası'nın Ukrayna'da kritik hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirten Malpass, Banka'nın temel hükümet hizmetlerinin devamlılığını desteklemek için Ukrayna için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir paket hazırlığında olduğunu kaydetti.

Malpass, "Dünya Bankası 1944'te Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden inşasına yardımcı olmak için kuruldu. O zaman yaptığımız gibi zamanı geldiğinde yeniden yapılanma için Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olacağız." dedi.

Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış dahil Ukrayna'daki savaşın küresel etkilerini analiz ettiklerine işaret eden Malpass, gelişmekte olan ülkeler için destek sağlayacak bir "kriz yanıtı" hazırladıklarını aktardı.

Dünya Bankası martta Ukrayna için toplamda 923 milyon dolarlık finansman desteğini onaylamıştı.

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