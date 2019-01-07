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Dünya 100 kişilik bir köy olsaydı...

Yaşayan milyarlarca insan nüfusunu 100 kişilik bir köy kadar küçültebilseydik, köy ahalisinin demografik, yapısı şöyle olacaktı:

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:32
Dünya 100 kişilik bir köy olsaydı...


57’si Asyalı, 21’i Avrupalı, 14’ü Amerikalı 8’i ise Afrikalı olacaktı..

100 kişinin 52'si kadın, 48'i erkek olacaktı.

30’u beyaz, 70’i beyaz olmayan (Zenci, Sarı ve Kızılderili) olacaktı.

33’ü Hırıstiyan, 19’u Müslüman 13’ü Hindu, 7’si Budist 28’i pagan ve diğer dinlerden olacaktı.

6 kişi bütün servetin % 59'una sahip olacaktı ve bunların hepsi ABD kökenli olacaktı.

Dahası var: Bu tuhaf köy halkından 1'i ölmek üzere iken 1'i de doğmak üzere olacaktı.

Sadece aramızdan 20 kişi iyi evlerde yaşayacaktı.

30 kişi okuma yazma bilecek, geri kalanın okuma yazması olmayacaktı.

Sadece birimiz üniversite mezunu olacaktı!

Sadece 1 kişinin bilgisayarı olacaktı..

Diyelim ki, köy ahalisinin tamamı ‘bizden’ olsaydı.

Yani Ahmed, Mehmed, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma.. Biz Müslümanlar yaşıyor olsaydık..

Bakın mesela siz..

● Bir harp tehlikesi ile, işkence görmek ihtimali ile, aç kalma korkusu ile karşı karşıya değilseniz, 500 milyon insandan daha güvende olacaktınız.

● Tutuklanmaktan, işkence görmekten yahut öldürülmekten korkmadan ibadet edebiliyorsanız; 3 milyar kişiden daha özgür olacaktınız.

● Buzdolabınızda yiyeceğiniz, üzerinizde elbiseniz ve başınızı sokup uyuyabileceğiniz bir eviniz varsa, dünyadaki insanların % 75'inden (takriben 4,5 milyardan) daha zengin olacaktınız.

● Bankada ve cebinizde para varsa, dünyanın en imtiyazli % 8'i arasında, yani 480 milyon kişiden birisi siz olacaktınız. Düşünün geri kalan 6 milyar 120 milyon insanın ne bankada parası ne de cüzdanı var!

● O halde paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın.

● O halde kimse sizi üzmemiş gibi sevin..

● Ve sizi bulunduğunuz şu hâl üzere yaratan Rabbimize hamdedin. Hayatın değerini bilin..

● Veya... Yine, her zaman yaptığınız gibi; nereye olduğunu bilmeden, kan ter içinde koşmaya devamla hayatınızdan şikayet etmeyi sürdürün!.
Vesselam..

Nakleden: YUSUF CENGİZ TAŞ

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:32
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  2. dünya
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