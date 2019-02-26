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Dünün çocukları bugünün çocukları ile buluştu

Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri Neriman Çilingir huzurevinde ‘Dünün Çocukları Bugünün çocuklarıyla keyifli bir akşam üstü’ isimli bir etkinlik düzenledi.

26 Şubat 2019 Salı 10:44
Dünün çocukları bugünün çocukları ile buluştu

Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri Neriman Çilingir huzurevinde ‘Dünün Çocukları Bugünün çocuklarıyla keyifli bir akşam üstü’ isimli bir etkinlik düzenledi.


Neriman Çilingir Huzurevinde düzenlenen etkinliğe Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, hayırseverler Neriman Çilingir ve Şükran Öney, Şükran Öney Anaokulu velileri, öğretmen ve öğrencileri ile huzurevi büyükleri katıldı.


Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan okul Müdürü Emine Taşlı; “Dünün çocukları olan Neriman Çilingir huzurevinde bulunan büyüklerimiz ile bugünün çocukları olan Şükran Öney Anaokulu öğrencilerimizi buluşturarak çocuklarımız ve büyüklerimiz arasındaki gönül bağını güçlendirmek ve saygıyla el öpebilen bireyler yetiştirebilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik” ifadelerinde bulundu.


Programa katılan Düzce Belediyesi İnci Yaman şefliğinde Türk Sanat Müziği korosu topluluğu ve anaokulu öğrencilerinin sunduğu konser programı büyükler tarafından çok beğenildi. Okulun velisi Emekli Türkçe Öğretmeni Ali Özkal tarafında kaleme alınan ‘Selam Size’ isimli şiir dinletisi yapıldı. Çeşitli hediyeler ile büyüklere veda eden minik öğrenciler huzurevinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:44
  1. sanat
  2. konser

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