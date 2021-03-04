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Yaşam Dündar Bey tarihte hain mi? Kuruluş Osman Dündar Bey kaçıncı bölümde ölüyor?
Yaşam

Dündar Bey tarihte hain mi? Kuruluş Osman Dündar Bey kaçıncı bölümde ölüyor?

Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey öne çıkıyor. Dündar Bey'in yeni bölümlerinde dikkat çeken davranışları nedeniyle "Dündar Bey tarihte hain mi? Kuruluş Osman Dündar Bey kaçıncı bölümde ölüyor?" gibi sorular merak edildi. Peki, Dündar Bey tarihte hain mi? Kuruluş Osman Dündar Bey kaçıncı bölümde ölüyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 20:32:00 -
Dündar Bey tarihte hain mi? Kuruluş Osman Dündar Bey kaçıncı bölümde ölüyor?

Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman öldü soruları da araştırılıyor. Dündar Bey hain miydi? Kuruluş Osman Dündar Bey kaçıncı bölümde ölüyor? 

Dündar Bey kimdir?

Dündar Bey, 1210 veya 1212'de dünyaya geldi. Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır.

Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

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