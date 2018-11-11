Dün gece herkes bunu konuştu! Fernando Muslera...

62. dakikada ikili mücadele sonrası yerde kalan Uruguaylı kalecinin alnında açılma meydana geldi.

Sağlık görevlileri hemen müdahale ederken, tecrübeli kaleciye 10'dan fazla dikiş atıldı.

Uruguaylı file bekçisinin yarası çok derin olduğu için böyle bir tedaviye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Muslera başı sarılı bir şekilde oyuna devam etti.

Tedavi sırasında Kayserispor tribünleri sahaya yabancı madde yağdırdı. Ev sahibi takımın kaptanı Umut, yerde yatan Muslera’nın önüne geçip kendini siper etti.

Muslera 90+4. dakikada yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.