Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt çelişkili açıklamaları ile bir kez daha gündem geldi.

MHP milletvekili iken yaptığı açıklamalar ile CHP milletvekili olduktan sonraki yaptığı açıklamalar ile sosyal medyanın diline düştü.

Enginyurt, casusluk soruşturması kapsamında mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu’na sahip çıktı.

Cemal Enginyurt, İmamoğlu için “Bayrağını, vatanını seven ve Mustafa Kemal Atatürk'ü lider olarak kabul edenlerden asla bu vatana casus çıkmaz. Onun için Ekrem İmamoğlu'ndan da casus olmaz.” ifadelerini kullandı.

“EKREM İMAMOĞLU BİR PROJENİN TÜRKİYE'DEKİ PARÇASIDIR”

Bu açıklamalar sonrası İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un geçmiş yıllarda Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediği bomba sözler yeniden gündeme geldi.

Enginyurt, daha önce katıldığı programda İmamoğlu’na çok sert ifadelerle yüklenmişti.

Ekrem İmamoğlu için “Bir projenin Türkiye'deki parçasıdır” ifadelerini kullanan Enginyurt, “Bu projede de HDP destekli bir projedir. Güneydoğu'da özel bir yapı kurulması için söz verilmiştir, pazarlık yapılmıştır. Ekrem İmamoğlu da bu pazarlığın içindedir. Ekrem İmamoğlu bizi APO diye bağıracak, bizi PKK diye bağıracak gün gelecek.” demişti.

İmamoğlu’nun “Egoist ve bencil” olduğunu belirten Enginyurt sözlerini şöyle tamamlamıştı:

“Egoist, bencil olduğu kadar aynı zamanda komünist kafa yapısına sahip bir adam. Herkese iltifat ediyor. Papazı görüyor, haç çıkarıyor. Hahamı görüyor, sinagogda çan çalıyor. İmam'ı görüyor, Eyüp Sultan'da sabah kahvaltısına katılıyor. Bunlar için öyle bir kriter, ölçü, omurga yok ki. Ekrem İmamoğlu Tiyatrosu Türkiye'de İngiliz, Alman ekolünün, Batı ekolünün.”