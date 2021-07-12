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Düğünde dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var
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Aktüel Düğünde dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Düğünde dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var

Balıkesir’de bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı. Olayda 3 yaşında bir kız çocuğu ile 31 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 07:25:00 -
Düğünde dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve E.G (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheli S.A. ile düğün sahipleri arasında husumet olduğu öne sürüldü.

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Yorumlar

yedi emirler

İnanılır gibi değil ...Bu kadar cinayet işleniyor ama başımızdaki idarecilerin umursamaz tavrı derinden üzüyor bizi...Bu kadarmı zor ya hu yasa çıkarmak..Beyler cayır cayır cana kıyıyor bu iki ayaklı VAHŞİLER artık görün daaa..Bu vahşeti görüp önlem almazsak ne farkımız kalır dört ayaklılarla...........
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yedi emirler

İnanılır gibi değil ...Bu kadar cinayet işleniyor ama başımızdaki idarecilerin umursamaz tavrı derinden üzüyor bizi...Bu kadarmı zor ya hu yasa çıkarmak..Beyler cayır cayır cana kıyıyor bu iki ayaklı VAHŞİLER artık görün daaa..Bu vahşeti görüp önlem almazsak ne farkımız kalır dört ayaklılarla...........
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