Düğün töreninde ilginç anlar! Damat ‘Evet’ demek yerine Ronaldo'yu taklit etti
İstanbul'da bir damat, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikahta "evet" yerine Cristiano Ronaldo'nun gol sevincindeki gibi "Siu" diye bağırdı. Başkan Arısoy ile damat arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.
Zeytinburnu'nda kıyılan bir nikahta ilginç anlar yaşandı.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikahta, damat "evet" yerine "Siu" diye bağırdı.
Salonda bulunan davetliler de nikahı kıyan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da damadın cevabına şaşırdı.
'Türkçe'de evet demek değil'
Başkan Arısoy, damada, "Ne dediğinizi herkes anlasa olmaz mı?" dedi. Damat, "Siu her dilde evet demek." ifadesini kullandı.
Ömer Arısoy ise "Türkçe'de evet demek değil." karşılığını verdi.