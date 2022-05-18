  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düğün töreninde ilginç anlar! Damat ‘Evet’ demek yerine Ronaldo'yu taklit etti
Aktüel

Düğün töreninde ilginç anlar! Damat ‘Evet’ demek yerine Ronaldo'yu taklit etti

İstanbul'da bir damat, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikahta "evet" yerine Cristiano Ronaldo'nun gol sevincindeki gibi "Siu" diye bağırdı. Başkan Arısoy ile damat arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 21:33:00 -
Düğün töreninde ilginç anlar! Damat ‘Evet’ demek yerine Ronaldo'yu taklit etti

Zeytinburnu'nda kıyılan bir nikahta ilginç anlar yaşandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikahta, damat "evet" yerine "Siu" diye bağırdı.

Salonda bulunan davetliler de nikahı kıyan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da damadın cevabına şaşırdı.

'Türkçe'de evet demek değil'

Başkan Arısoy, damada, "Ne dediğinizi herkes anlasa olmaz mı?" dedi. Damat, "Siu her dilde evet demek." ifadesini kullandı.

Ömer Arısoy ise "Türkçe'de evet demek değil." karşılığını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay