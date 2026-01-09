Driftçi magandaya kallavi ceza

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir maganda, otoparkta panelvan minibüs ile drift attı. Söz konusu sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu ve 58 bin 217 TL para cezası kesildi.

Olay, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Soğuksu Mahallesi'nde 4 Ocak Pazar günü meydana geldi. Melih Kibar Sahilyolu Caddesi'nde bulunan Festival Alanı otoparkında penalvan minibüs sürücüsünün drift attığı anların sosyal medyada yayınlanması üzerine, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde plakası tespit edilen A.S. isimli araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesi gereğince 58 bin 217 TL idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine 2 ay el konuldu. Bunun yanı sıra sürücü A.S. hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

