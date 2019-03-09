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DPÜ’de karma sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından Dünya Kadınlar Günü temalı farklı tekniklerle hazırlanan 44 eserin yer aldığı karma sergi düzenlendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:28
DPÜ’de karma sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından Dünya Kadınlar Günü temalı farklı tekniklerle hazırlanan 44 eserin yer aldığı karma sergi düzenlendi.


Fakültenin Frigya Sergi Salonu’nda açılan sergi öncesinde konuşan Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selda Mant Menay, sözlerine Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı.


Menay, “Ülkemizde Dünya Kadınlar Günü 1924 yılından beri resmi olarak kutlanmaktadır. Dünyanın her yerinde kadınların sorunlarının konuşulduğu ve etkinliklerin düzenlendiği bu günde biz de farklı tekniklerle hazırlanan 44 eseri sizin beğeninize sunuyoruz. Herkesi sergimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Açılan sergiye eşi Hatice Gören ile katılan Dumlupınar Üniversitesi RektörÜ Prof. Dr. Remzi Gören, sergideki tüm eserlerin sahiplerinden eserleri hakkında bilgi aldı.


Frigya Sergi Salonu’ndaki sergi 15 Mart 2019 saat 17.00’ye kadar açık kalacak.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:28
  1. sergi
  2. sanat

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