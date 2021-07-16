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Aktüel Dövizle askerlik ne kadar 2021? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücret son durum!
Aktüel

Dövizle askerlik ne kadar 2021? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücret son durum!

Bedeli askerlik yapacak olanlar 2021 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Askerlik kanununda yapılan değişiklike zorunlu askerlik 6 aya indirildi. Bedelli askerlik de yasalaşarak isteyen askerlik bedelini ödeyerek bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek. 2021 bedelli askerlik ücretinin yanında dövizle askerlik yapacak olanlar da 2021 dövizle askerlik ücreti ne kadar? Dövizle askerlik kaç para? Dövizle akerlik için ne kadar para ödenir? soruları asker adayları tarafından merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 2021 bedelli askerlik, dövizle askerlik ücretleri açıkladı. Peki Dövizle askerlik ne kadar 2021? Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-16 15:17:00 - 2021-07-16 15:26:12
Dövizle askerlik ne kadar 2021? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücret son durum!

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bedelli ve dövizle Askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenmesi gereken bedel/döviz miktarlarının 26 Haziran 2019'da yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu maddeleri gereğince hesaplandığı aktarıldı.

Dövizle askerlik ne kadar 2021?

Memur aylık katsayısının her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelgeyle yayımlandığı belirtilen açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısının bakanlıkça 0.179797 olarak açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklanan memur aylık katsayısına göre 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarının 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı bildirilen açıklamada, "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir." denildi.

Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılacak?

Açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden başlandığı ifade edildi.

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