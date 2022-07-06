Dövizden TL'ye geçişte süre uzatıldı

Mevduat ve birikimlerin dövizden Türk Lirası'na geçişini artırmak ve hızlandırmak için yeni bir karar daha uygulamaya geçti.

Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak destek belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

AA'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Katılım fonu hesaplarının açılma şartı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk Lirası'na geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Mart'a kadar açılmış olması şartı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Hesap bakiyeleri, dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na dönüşebilecek

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilebilecek.