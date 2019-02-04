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Döviz kurları

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:35
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,22605,2270
Avro5,98205,9830
Sterlin6,81406,8470
ANKARA
ABD Doları5,20005,2500
Avro5,94506,0050
Sterlin6,75106,9030


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:35
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