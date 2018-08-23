Dört dörtlük dayanışma

ABD’nin ekonomik yaptırımları, Avrupalı yatırım fonlarının spekülasyonları hükümet ile üreticileri ve ihracatçıları el ele vermeye yöneltti.

DOLAR 7 TL’DEN DÖNDÜ

Kur atakları başlar başlamaz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Modeli’ni ilan etmesi, yatırımcıları rahatlatmak için gerekli aksiyonları alıp duyuruları paylaşması ile dolar 7 lira, Euro da 8 lira sınırından döndü. Bu ortamda finans kesimini rahatlatacak kararlar alındı. Merkez Bankası tarafından likidite miktarları arttırıldı, ardından zorunlu karşılık oranları indirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından da Swap ve Forward gibi işlemlere sınırlama getirildi.

REEL SEKTÖR RAHATLADI

Reel sektörün yatırımlarına devam etmesi için birtakım önlemlere başvuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kredi kanallarının açık tutulacağına işaret edildi. Ayrıca kur artışının neden olduğu limit aşımlarının dikkate alınmayacağı belirtilerek, “Kredi kapatma talebinde de bulunulmayacak” denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından sanayici için 16 maddelik teşvik ve tedbir paketi ilan edildi. Pakette “Minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen ürün grupları yerlileştirilecek. Reel sektörün daha yenilikçi, rekabetçi olması adına gereken adımlar atılacak. Ar-Ge üretimi ve ihracatını arttırmak için 50 milyon TL yatırım yardımı yapılacak. Marka, tasarım başvuru bedellerinde yüzde 25 indirime gidilecek” maddelerine yer verildi.

ODALAR DEVREDE

Sancılı süreçte üretici ve ihracatçı da elini taşın altına koydu. Sanayi ve ticaret odalarının yönetim kurulları, ekonomik saldırılara karşı gereken adımları atacaklarını dile getirdi. Odalar, bununla kalmadı yeni öneriler sundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, kur ataklarına karşı Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) devreye alınmasını teklif etti. Avdagiç, “Üretimi, ihracatı olan ve kur artışlarından yara alan firmaların kredi yapılandırmalarına KGF teminat versin. Bu sayede kredilerin vadesini ve faiz oranını makul seviyelere çekmek daha mümkün hale gelecektir” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise ekonomi yönetimini ülkemize yabancı firmaları getirecek teşviklere ve kredi yardımlarına odaklanmaya davet etti. Odalar gibi sanayici dernekleri de üyelerine kur dalgalanmalarına karşı atılacak adımlar konusunda danışmanlık hizmeti verdi.

İHRACATÇILARDAN ÖNEMLİ PROTOKOL

Kur şoklarının ihracatçıları vurmaması adına en önemli adımı atan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ise elindeki yedek akçeleri ve Türkiye Tanıtım Grubu kaynaklarının bir kısmını ihracatçı firmalara kullandırmak üzere Eximbank ile protokol imzaladı.

YERLİLEŞME HAMLESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağının altını çizerek, “Onların IPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var, Vestel var. Biz. kendimize yeteceğiz” sözleri olumlu yankı buldu. Turkcell ve Vestel gibi milli şirketler, yeni ve yerli ürünler üretmek için düğmeye bastı. Erdoğan’ın “Dolarınızı satın” çağrısı da toplumda olumlu karşılık buldu.