DORinsight araştırmasına göre, Türk halkı 2021'in daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor

Araştırmaya göre, her 10 kişiden 6'sı yeni yıla umutla girdiğini belirtirken, her 10 kişiden 5'i 2021'in 2020'den çok daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor - Her 5 kişiden 3'ü en çok sevdiklerine sıkı sıkı sarılmayı özlediğini ifade ediyor - Araştırma, 2020'nin "pandemi (salgın)" kelimesiyle hatırlanacağını, 2021'den en önemli beklentinin ise sağlık olduğunu ortaya koyuyor