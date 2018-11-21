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Doping yapan şampiyon atlete, 4 yıl men cezası

Kanında yasaklı madde bulunan Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Nigel Levine, 4 yıl men cezasına çarptırıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:16
Doping yapan şampiyon atlete, 4 yıl men cezası

Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Nigel Levine, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı. Büyük Britanya Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, doping testinde yasaklı "clenbuterol" maddesine rastlanan 29 yaşındaki atletin spordan 4 yıl men edildiği belirtildi.

Kariyerinde 4x400 metre takım kategorisinde bir Avrupa ve Avrupa salon şampiyonluğu ile iki dünya ikinciliği bulunan Büyük Britanyalı atlet, geçen şubatta yapılan doping testini geçememesinin ardından geçici olarak men cezası almıştı. Levine, geçen yıl ocak ayında İspanya'da yaptığı motosiklet kazasından beri şampiyonalara katılamadı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:16
  1. Büyük Britanya Atletizm Federasyonu
  2. Nigel Levine
  3. Doping
  4. Men cezası
  5. clenbuterol

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