Yaz aylarında en çok tercih edilen tatlılardan olan dondurmaya zam gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, dondurma zammı ne zaman?

Dondurmaya zam mı geldi? Dondurmaya ne kadar zam geldi güncel dondurma fiyatları:

Yaz dönemine yüzde 20 zam ile başlayan dondurma fiyatlarına 17 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 25 zam yapılacağı gelen haberler arasında. Dondurma üreticilerinin artan süt fiyatları sebebiyle ürünlerine zam yapacağı öğrenildi. Markaların fiyatlarını güncellediği en ucuz paket dondurmanın 15 TL civarında kutu dondurmaların ise 50 TL’yi aşkın rakamlara satılacağı ileri sürüldü.

Süt fiyatlarındaki artış açık dondurma fiyatlarını da etkiliyor. Dondurmanın külahı satıldığı il, ilçeye göre farklılık gösteriyor. Kimi yerde topu 3 liraya satılan dondurma kimi yerde 10 TL’ye satılıyor.