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Dondurma tüketirken nelere dikkat etmek gerekir?

Dr. Dursun Bostancı, "Özellikle aç karnına kesinlikle dondurma yemeyin. Dondurmayı kesinlikle büyük parçalar halinde yutmayın. Bu mide üşütmesine yol açabilir." dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:52
Dondurma tüketirken nelere dikkat etmek gerekir?

Sakarya Vatan Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Dursun Bostancı, havaların ısınmasıyla birlikte büyük küçük herkesin severek tükettiği durdurmanın tok karnına ve ağızda eritilerek yavaş yavaş tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Dondurmanın ana maddesinin süt olması itibariyle çok besleyici bir gıda türü olduğunu belirten Bostancı, aşırıya kaçmamak şartıyla dondurma tüketilmesi beslenme için oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte çocukların süt içmek istemediğini ifade eden Bostancı bu durumun dondurma tüketimiyle aşılabileceğini dile getiriyor. Ancak yetişkinlerde kilo sorununa neden olabileceği için günde 100 gramdan fazla tüketilmemesini tavsiye eden Bostancı, zaten her şeyin fazlasının zararlı olduğuna dikkat çekiyor.

Ambalajlı sağlıklı bir dondurmanın içinde süt ürünlerinin yanı sıra çeşidine göre çikolata, kakao, meyve, fındık, fıstık, karamel gibi besinler, sahlep, kıvam verici, doğal ve doğala özdeş aromalar, protein, karbonhidrat ve yağ bulunduğunu vurgulayan Bostancı, "Yani dondurma A, B, C, D ve E grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller barındırıyor. Bu sebeple dondurma lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda çok de besleyici özelliği bulunuyor." diyor.

YUTULAN DONDURMA MİDEYE ZARAR VERİYOR

Bostancı, aç karnına ve büyük parçalar yutarak yenen dondurmanın bazı sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Ağızda eritilmeden büyük parçalar halinde yutulan dondurma sebebiyle şok soğuktan midenin zarar görebileceğinin altını çizen Bostancı şu önerilerde bulunuyor: "Özellikle aç karnına kesinlikle dondurma yemeyin. Dondurmayı kesinlikle büyük parçalar halinde yutmayın. Bu mide üşütmesine yol açabilir . Dondurmayı küçük parçalar halinde aldıktan sonra ağzınızda 3-4 saniye bekletin. Bu hem daha çok lezzet almanızı hem de dondurmanın mideye gitmeden ısınmasını sağlar. Böylelikle mide de zarar görmemiş olur. Bademcik iltihabı tedavisi süresince dondurma tüketmeyin. Sağlıklı ve ambalajlı dondurmaları tercih edin."

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:52
  1. Sakarya
  2. Dondurma

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