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Aktüel Domuz sürüsü kazaya neden oldu! 6 yaralı
Aktüel

Domuz sürüsü kazaya neden oldu! 6 yaralı

Sivas'ta bir otomobilin yoldaki domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 23:38:00 -
Domuz sürüsü kazaya neden oldu! 6 yaralı

Sivas'ta bir otomobilin yoldaki domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

F.I. (22) yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeride geçerek H.A. (24) idaresindeki 58 AU 883 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.I (25), G.A. (33), G.Ç. (40) ve T.Ç. (16) yaralandı.

Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada 4 domuz telef oldu.

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