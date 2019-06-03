Domates yediğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor?

Yaz mevsiminin gelmesiyle domatesin fiyatı da yüzleri güldürmeye başladı. Tam mevsimi olan domatesi kullanarak yemekler hazırlamak salçadan çok daha iyi fikirdir. Yemeklerimizin, salatalarımızın olmazsa olmazı olan domatesler sağlık için neden faydalıdır?

Su içeriği yüksek

Bir adet domatesin su oranı yüzde 95'dir. 100 gramlık bir domatesin kalorisi ise yalnızca 18'dir. Bu nedenle kahvaltılarımızda, salatalarımızda mutlaka domatese yer vermeliyiz. Domates tokluk hissini arttırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Kalp dostu

Likopen yönünden zengin olan domates kalp krizi riskini en aza indirir. Ayrıca domates kanın pıhtılaşmasına da engel olur.

Anti-kanser ürünü

Yapılan araştırmalar domatesin anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır. İçerdiği likopen sayesinde domates kanser hücrelerinin büyümesine ve gelişmesine engel olur.

Sağlıklı cildin formülü

Likopenin yanı sıra birçok bitkisel bileşiği barındıran domates, cildin uzun yıllar genç kalmasına yardım eder.

Domatesin sağlığa olan diğer yararları:

Lezzetli bu besin tansiyonu dengeler.

Şeker hastalarının kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Likopen ve lutein nedeniyle domates göz sağlığı için son derece önemlidir.

İçerdiği liflerden dolayı domates kabızlık sorunu yaşanmasının önüne geçer.

Hamilelik döneminde tüketilen domates folik asit nedeniyle bebek ve anne için kıymetlidir.

Domatesi çiğ mi pişmiş mi tüketmeliyiz?

Uzmanlar domatesten en iyi faydayı almamız için bu sağlıklı besini pişmiş olarak tüketmemiz gerektiğiniz vurguluyor. Pişen domatesten aldığımız likopen oranı çiğ domatesten çok daha fazladır.

Domates alerji yapar mı?

Yediğimiz içtiğimiz her şey bazı bünyelerde farklı etkilere sebep olabilir. Bu nedenle domates de alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Domates özellikle sıcak havalarda bebeklerin pişik olmasına sebep olur.

Domates alerjisi belirtileri nelerdir?

Mide şişkinliği

Karın ağrısı

İshal

Ciltte döküntü

Boğazda kaşıntı hissi

Halsizlik

Ağrı

Bebekler domates ile ne zaman tanışmalılar?

Faydalı olmasına rağmen alerjik özelliği de bulunan domates ile çocuklar 1 yaşından itibaren tanışabilir. Ancak bebeğinize domates tattırdığınızda 4 gün kuralını aklınızdan çıkarmayın. Bebeğinize domates verdiğiniz andan itibaren dört gün yavrunuzu yeni bir gıda ile tanıştırmamaya özen göstermelisiniz.