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Domates nasıl kurutulur?

Yazın gelmesiyle birlikte mis gibi kokulu domatesler, doğallığıyla kendini belli eder oldu. Çok ucuz fiyatlara düştüğü bu dönemlerde, domates alıp kurutmak çok doğru bir karar olacaktır. Peki domates nasıl kurutulur?

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
Domates nasıl kurutulur?

Salatalara, soslara ve aparatiflere çok yakışan kuru domatesi yapması oldukça basit. Bazı bölgelerde pek bilinmesede, genel olarak bilinen yörelerde, oldukça fazla tüketilir. Sizde bu lezzeti denemek istiyorsanız, yapmanız gerekenler oldukça kolay.

Yorulmadan kış için hazırlık yapabileceğiniz kuru domates tarifini sizler için derledik!

Malzemeler

  • Dilediğiniz kadar domates
  • tuz

domates nasıl kurutulur

Öncelikle domatesleri iyice yıkayın. 

Ardından halka halinde domatesleri çok sıkmadan dilimleyin. Çok ince ya da çok kalın olmamasına özen gösterin. 

Eğer orantısız keserseniz, iç kısmı kurumadığında küflenme yapabileceği için, bu noktaya dikkat etmelisiniz.

Güneş gören bir yere bez sererek, üzerine domatesleri dizin.Mümkünse alttan hava alabilecek bir tel kullanmanız, ekstra avantaj sağlayacaktır.

3 veya 4 gün sonra, kuruyan domateslerin ters kısımlarını çevirin.

Kuruyanları alıp, yerine yenisini koyabilirsiniz. İyice kuruduğundan emin olana kadar güneş önünden kaldırmayın.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
  1. domates
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