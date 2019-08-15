Domates nasıl kurutulur?

Salatalara, soslara ve aparatiflere çok yakışan kuru domatesi yapması oldukça basit. Bazı bölgelerde pek bilinmesede, genel olarak bilinen yörelerde, oldukça fazla tüketilir. Sizde bu lezzeti denemek istiyorsanız, yapmanız gerekenler oldukça kolay.

Yorulmadan kış için hazırlık yapabileceğiniz kuru domates tarifini sizler için derledik!

Malzemeler

Dilediğiniz kadar domates

tuz

Öncelikle domatesleri iyice yıkayın.

Ardından halka halinde domatesleri çok sıkmadan dilimleyin. Çok ince ya da çok kalın olmamasına özen gösterin.

Eğer orantısız keserseniz, iç kısmı kurumadığında küflenme yapabileceği için, bu noktaya dikkat etmelisiniz.

Güneş gören bir yere bez sererek, üzerine domatesleri dizin.Mümkünse alttan hava alabilecek bir tel kullanmanız, ekstra avantaj sağlayacaktır.

3 veya 4 gün sonra, kuruyan domateslerin ters kısımlarını çevirin.

Kuruyanları alıp, yerine yenisini koyabilirsiniz. İyice kuruduğundan emin olana kadar güneş önünden kaldırmayın.