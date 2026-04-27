Dolu yağdı, vatandaşlar arabalarını böyle korudu
Kahramanmaraş'ta etkili olan dolu yağışı vatandaşları harekete geçirdi; arabaların üstüne yorgan ve kilim seren Maraşlılar araçlarının zarar görmesini engellemeye çalıştı.
Kahramanmaraş’ta öğleden sonra etkili olan yağış dolu şeklinde başladı. Kent merkezinde kısa süreli devam eden dolu yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar araç camlarını kapattı. Yaklaşık 5 dakika süren ve hafif şekilde görülen dolunun ardından yağmurun aralıklarla devam ettiği gözlendi. Kentte dolu yağışı yerine sağanak yağmura bıraktı.
Tarih sırılsıklam ama surlar yorgun! Jül Sezar'ın "Veni, vidi, vici" dediği Zile Kalesi yağışa dayanamayıp çöktü