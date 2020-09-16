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Ekonomi Dolar/TL, 7,50 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,50 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:39:08 -
Dolar/TL, 7,50 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4970'ten işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,4725, en yüksek 7,4990 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 7,4918'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,4970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,8890'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,6610'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 93,05 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 azalarak üst üste 4. işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran avro/dolar paritesi, bugün ise yüzde 0,1 artışla 1,1858'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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