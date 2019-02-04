Dolar/TL 5,2290 seviyesinde işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 5,2290 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 5,2290 seviyesinden alıcı buluyor. Geçen hafta cuma günü son bir ayın en düşük seviyesi olan 5,1613'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 5,2093'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazancıyla 5,2290'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,39 artışla 5,9910'dan, sterlin/TL yüzde 0,24 yükselişle 6,8380'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 azalışla 1,1440, dolar endeksi yüzde 0,15 artışla 95,72 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı TÜFE endeksinin yüzde 1,06 yükselişle piyasa beklentisinin altında artış gösterdiğini belirtti. Yurt dışında Avro Bölgesi ÜFE, ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,25'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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