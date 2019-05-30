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Dolarda S-400 hareketliliği yaşanıyor

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan pozitif gelişmelerin ardından dolarda gerilemeler meydana geldi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:01
Dolarda S-400 hareketliliği yaşanıyor

Son birkaç günde S400 gelişmeleri, ABD - Türkiye ilişkileri gibi etkilerle Türk varlıklarında iyimser hava yaşanıyor. 

Borsa İstanbul 100 Endeksi bugün % 2 primli seyrederken, bankacılık endeksi % 3'ün üzerinde yükseliyor. Dolar/TL 6 seviyesinin altına, euro da 6.56'ya kadar geriledi.

TL hafta başından beri dolara karşı en iyi performansı kaydetti.

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte Bloomberg HT'ye 5 gündür Türk varlıklarının ciddi pozitif ayrışma içinde olduğunu belirterek "Bakan Akar'ın açıklamalarında S 400 teslimatının haziranda olmayabileceği konusu etkili oldu. 9 haftadır Türk varlıkları küresel bazda en kötü performansı kaydetti, borsamız dolar bazında % 24 - 25 satılmış.

Akar'ın bu açıklaması TL varlıklara önemli pozitif etki yaptı, CDS'imizde de 14 baz puan iyileşme var. Yani biraz normalize oluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Deniz Yatırım Yurtdışı Piyasa Yatırım Danışmanı Musa Ufuk Özdoğan da politik gündemin olumlu fiyatlamada önemli olduğunu vurgulayarak "Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi önemli. Bu hafta BES'lerle ilgili düzenlemelerin de olumlu etkisi oldu." dedi

Borsada hedef

Borsada 88 binin 500 hedef olarak göründüğünü belirten uzman, "onun üzerine çıkarsak 96 bin 600'e kadar yukarı hareket olabilir." dedi.

Özdoğan ayrıca dolar 6'nın altında kaldıkça aşağı hareketin devam edebileceğini de sözlerine ekledi.

Dolar/TL'de 3 günlük hareket

 

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:01
  1. İstanbul
  2. dolar
  3. dolar ne kadar

YORUM YAZ

  • TuyTuy39 dk önce
    Dolar isterse her saat başı 1 puan artsın bize ne biz bağımsız ülkeyiz. S400 alacağızülkemizde abdseverek ihanet edenler var

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