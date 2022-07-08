Dolar yıl sonu 19 TL mi olacak? MB’den dolar tahmini son dakika!
Dolar kurunun BDDK'nın kredi kararından sonra düşmesi sonrası yatırımcılar dolar kurunun ne kadar olacağını, doların yükselip yükselmeyeceğini araştırıyordu. 20 yıl aradan sonra euro, dolar karşısında en düşük seviyeyi görmesinin ardından AB ülkelerinde dolara talep arttı. Yatırımcılar yıl sonu doların kaç TL olacağını da merak ediyor. Merkez Bankası doların yıl sonu ne kadar olacağına ilişkin beklenti anketini yayınladı. Peki Dolar yıl sonu 19 TL mi olacak? MB’den dolar tahmini son dakika!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 olurken, dolar beklentisi ise 18,99 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 64,59'du. Dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 18,89 seviyesindeydi.
TCMB anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde yüzde 40,23 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası enflasyon ise 24,27 oldu. TCMB'nin yıl sonu faiz beklentisi ise anket katılımcıları tarafından yüzde 14 olarak tahmin edildi. Katılımcıların 2022 yıl sonu büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.