Dolar ne oldu? Dolar anlık ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? 30 Aralık 2021 Perşembe dolar kuru fiyatı

Dolar ne kadar bugün? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL’ye destek paketi sonrası dolar kuru başta olmak üzere euro, sterlin adeta çakıldı. Cumurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşma sırasında 1 saat içinde dolar kuru 5 TL birden düştü. Doların düşmesi sonrası varlıklarını kaybedenler dolar ne zaman yükselir? Dolar yeniden yükselir mi? Dolar bugün ne kadar oldu? Anlık dolar kuru bugün ne kadar? soruları sorulmaya başlandı. Dolar bugün yeniden yükselişe geçti. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe dolar kuru anlık fiyatı.

Geçen hafta başında 18,36’lık zirveyi gördükten sonra 10,27’ye kadar gerileyen dolar/TL’de son günlerdeki yükseliş eğilimi bugün de devam ediyor. Dün 12 lirayı aşarak 12,88’i gören kur, bugün de 13 lirayı aştı ve 13,30 seviyesini gördü. Euro/TL’de de 15 seviyesi aşıldı.

Dolar anlık ne kadar?

Dolar 13 lirayı aştıktan sonra 13.30 lira seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 15.13 liranın üzerinde seyrediyor. Gram altın 737 liradan, çeyrek altın ise 1.222 liradan satılıyor.

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında “Dolar neden yükseliyor?” sorusuna yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Doların yükseldiği falan yok. Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek” demişti. Dolarda sert düşüşün yaşandığı geceyi de anlatan Nebati, “Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum” ifadelerini kullandı.