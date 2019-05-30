0553 313 94 23

Dolar güne nasıl başladı... İşte dövizdeki son durum

Döviz kuru sabaha nasıl başladı? Dolar kuru, ABD ile ilişkilerdeki S-400 kaynaklı gerilimin tekrarlanacak İstanbul sonrasına ötelenebileceğinin getirdiği iyimserlikle geriledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:55
Dolar güne nasıl başladı... İşte dövizdeki son durum

Dolar/TL, ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle aşağı yönlü hareket ediyor. Diğer gelişen ülke paraları ABD- Çin kaynaklı ticaret savaşı endişeleriyle dolar karşısında değer kaybederken TL dün de pozitif ayrıştı. Dolar/TL yine 6 seviyesinin altını test etti ancak kalıcı olamadı.

Analistler olumlu havadaki temel nedenin ABD ile ilişkilere dayandırırken, S-400 tesliminin İstanbul yerel seçimleri sonrasına kaldığı senaryoları iyimser karşılanıyor.

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon gerçekleşirken, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir." dendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen gün "S-400 teslimatları haziran ayına yetişmeyebilir" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan bankacılar TL'deki değer kazancının bir diğer nedeninin ise Güney Afrika ve Türkiye para birimleri arasındaki ikili işlem önerilerine de bağlıyor.

30 Mayıs sabahı dolar/TL 6.0154 ile başlarken, euro 6.71 TL'de.

Bankacılar Güney Afrika para birimi "rand al TL sat" önerisinin yüzde 15'in üzerinde getiri sağladığını ve son günlerde Güney Afrika'daki siyasi gelişmelerin bu ikili işlemde kar realizasyonlarını beraberinde getirdiğine de dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda ise bugün in Çin'in ABD ile ticaret savaşında yüksek teknolojili tüketici elektroniğinden askeri ekipmanlara kadar her şeyde kullanılan nadir elementleri misilleme olarak kullanmaya hazır olduğu uyarısında bulunmasıyla satıcılı bir seyir gözleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 08:55
  1. İstanbul
  2. dolar
  3. çin
  4. ABD
  5. Dolar/TL
  6. dolar kuru
  7. son dakika
  8. S-400
  9. dolar kaç lira oldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
    1. Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
    2. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    3. Serbest piyasada döviz fiyatları
    4. FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı..
    5. MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    6. Ünlü anketçiden dikkat çeken 23..
    7. Küresel piyasalar ABD büyüme verisine..
    8. Belediye başkanına köpek saldırdı!
    9. Bilirkişilik asgari ücreti belli..
    10. Öğrencilerden köyde çevre temizliği
    11. ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak..
    12. Brent petrolün varili 69,14 dolar
    13. Başkan Dr. Palancıoğlu, "Anketler ile..
    14. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe..
    15. Serbest piyasada döviz açılış..
    16. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü..
    17. GÜNDEM / 30 Mayıs 2019
    18. Belediye Başkanı Arı, öğrencilerin..
    19. Başkan Arı, gece Lale Caddesinde..
    20. Chelsea kazandı! Başakşehir'e Avrupa..
    21. MHP Kadın Kollarında yeni başkan Alev..
    22. Talasgücü Belediyespor kupasını aldı
    23. Kahta’da 42 hafız için icazet merasimi..
    24. Talasgücü Belediyespor Teknik..
    25. Çapraz ateş cinayeti zanlısı 10 kişi..
    26. Dolar güne nasıl başladı... İşte..
    27. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan..
    28. Tır ile minibüs çarpıştı: 1 Yaralı
    29. Amasya’da Mesai Dışı Sağlık Hizmet..
    30. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Kocaelili..
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi