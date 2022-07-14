Dolar, Euro'nun tahtını sarstı

Amerikan Doları, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından değer kazanarak Euro'yu geçti. Doların yükselişi tarihi Kapalıçarşı'daki döviz tabelalarına da yansıdı. Bu artışa göre 17.30'da Amerikan Doları'nın alış değeri 17,620 olurken satış değeri 17,660 oldu. Euro'nun alış değeri 17,550 olurken satış değeri ise 17,600 oldu. Bu artışın ardından bazı vatandaşların döviz bürolarında kuyruk olduğu görüldü. Kapalıçarşı'ya alışveriş içi gelen Mustafa İlhan doların yükselişi ile ilgili "Benim izlenimim Avrupa Birliği'nin Rusya Ukrayna savaşında bir bütün olmayışından dolayı Euro düştü." diye konuştu.