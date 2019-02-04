Dolar, enflasyon öncesi yukarı yönlü Dolar kuru TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla geçen hafta 5.35 ile başladığı seviyelerden 5.15 TL'ye kadar inmiş ancak haftanın son günü küresel daralma sinyalleriyle 5.20 TL üzerinde şubat ayına girmişti. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL, 4 Şubat haftası sabahı 5.22 - 5.23 arasında dalgalanarak başladı

Dolar, geçen hafta Fed'in şahinden güvercine dönen politika söylemleriyle düştü. TL başta olmak üzere gelişmekte olan ülke paraları değer kazandı. Ocak ortasında Trump'ın demeciyle 5.50 TL'ye dek çıkan kur, merkez bankası ve Davos mesajlarının ardından Fed'deki değişiklikle 5.15 TL'ye dek indi ancak kalıcı olamadı. Cuma günü kur ve faiz Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısıyla başladı. Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaretin takip edildiğini belirten ve yaptırım ihlali halinde harekete geçeceğini söyleyen ABD'li yetkililerin mesajları sonrası satış baskısı devam etti. Dolar/TL dalgalı seyir izlediği cuma günün 5.20 üzerine kapatırken, analistler küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtiyor. 4 Şubat sabahında dolar, 5.22 - 5.23 TL bandından el değiştiriyor. Euro ise 5.98 TL'den işlem görüyor. Piyasaların gündeminde enflasyon verisi ve ihracat rakamları var. Yılın ilk enflasyon rakamında beklentiler yüzde 1 civarı artışla TÜFE'nin yüzde 20 üzerinde gerçekleşmesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.