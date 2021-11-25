Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı

Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, dolarla ilgili tahminlerini paylaştı.

Sosyal medya kanalından dolar/TL kuru değerlendirmesi yapan Memiş şu açıklamaları yaptı:

Dolar kuru 9.65 lira seviyesine kadar gerilemedikçe, dolar düştü demeyeceğim. Tabi ki 13 lira seviyesi var 13.74 lira, 14-15 lira seviyeleri var. Ucu açık. Teknik olarak okunabilecek yukarıda bir seviye yok. Yani '14 lira olacak, 15 lira olacak' diye bir cümle benden duyamazsınız. Çünkü teknik olarak dolar kurunun nereye kadar gidebileceğine dair bir durum yok. Bunu önümüzdeki süreçler bize gösterecek. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, siyasi taraftaki açıklamalar, yurt dışına operasyonların ne kadar süreceği ile alakalı açıklamalar... Swap işlemleri ile alakalı bir açıklama gelecek mi? Merkez Bankası faiz indirimine ara verecek mi? Bu süreçler bize neyin ne olduğunu net bir şekilde gösterecek. Zaten yıl sonu tahminim 9.25 liraydı.