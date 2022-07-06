Dolar çıkarken altın neden yükselmedi? Dolar yükseliyor altın neden çıkmıyor?

Artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 106,8'le 31 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, söz konusu endişelerin dolar talebini desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor. üresel piyasalar, artan resesyon endişeleriyle alt üst olurken altın fiyatları yerinde sayarken, dolar kuru yükselişini sürdürüyor. Yatarımcılar altın fiyatların dolara paralel olarak seyrettiğini bildiğinden dolar yükselmesine rağmen altın fiyatlarının yerinde sayması hatta düşme eğiliminde olmasının nedenini araştırıyor.

BDDK'nın sıklaştırma adımı sonrası düşüşe geçen dolar kuru küresel piyasalarda yaşanan durgunluk (resesyon) nedeniyle yeniden yükselişe geçti. 16.80 TL seviyelerinde olan dolar kuru bir anda yükseliş trendine giren dolar gün ortasında 17 TL sınırını aştı. Dolar kuru karşısında ons altın bir hayli baskılanmaya çalışılmakta. Bundan dolayı da dolar çıkarken altın düşmekte ya da yerinde saymakta.

son gün euro dolar karşısında inanılmaz değer kaybetti. Dünya genelinde eurodan ve altından dolara kayış var. Böyle olunca ons altının küresel fiyat dün çakıldı. Dün euro, dolar karşısında 20 yılda olmadığı kadar zayıf konuma geldi. Bu da piyasaları alevlendirdi. AB bölgesinde dolara yönelim arttı. Bu yüzden dolardaki çıkış. Ons altın da tam tersi oldu.