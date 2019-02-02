Dolar 5 TL’ye göz kırptı

ABD Merkez Bankası Fed’in faizle ilgili ‘sabır’ odaklı mesajının ardında uluslararası piyasalarda yaşanan iyimserlik en çok TL’ye yaradı. Euro/Dolar paritesinin biraz daha düşebileceğini belirten uzmanlar, “Fed’in tutumu belli, yakın vadede Türk Lirası’nda değer kazancının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Hatta Dolar/TL’de 5 seviyesine doğru iniş görebiliriz, dış konjonktür de daha iyi olacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasında sıkı duruşa devam edecek. Şu an Türkiye’nin sunduğu yüksek getiri de TL’nin güçlenmesi için destekleyici olacaktır” değerlendirmesinde hem fikir.