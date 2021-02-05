Dokuma seccade hediye ettiler! Zeliha nineye Mehmetçik jesti
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan ve Mehmetçik’e yün çoraplar örüp gönderen “asırlık çınar” Zeliha Barlas’a duygu dolu bir mektup eşliğinde el dokuması seccade hediye edildi.
100’ü aşkın yaşına rağmen Kovid-19 salgını döneminde ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçik’e hediye eden Zeliha nineye mektup gönderen Irak sınır hattında görev yapan askerler, “Örmüş olduğunuz çoraplarla attığımız her adımda minnet ve dualarımızla sizi hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.