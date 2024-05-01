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Sağlık Doktorlar şaşkın: Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor!
Sağlık

Doktorlar şaşkın: Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 16:00:00 -
Doktorlar şaşkın: Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor!

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) yaptığı son araştırmalarda, birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" olduğunu keşfetti. Yapılan araştırmalar, yüksek tansiyon, obezite, sigara ve diyabet gibi risk faktörlerine dayanarak kalp yaşlarının kadın ve erkeklerde oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Peki kalbi gençleştirmek için ne yapılmalı? İşte cevabı...

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) yaptığı son araştırmalarda, birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" olduğunu keşfetti. Yapılan araştırmalar, yüksek tansiyon, obezite, sigara ve diyabet gibi risk faktörlerine dayanarak kalp yaşlarının kadın ve erkeklerde oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Peki kalbi gençleştirmek için ne yapılmalı? İşte cevabı...

YULAF

Bu tam tahıl, kalbiniz için en sağlıklı yiyeceklerden biri olabilir; yulaf ezmesi sadece bir sabah yemeği değildir.Bu tam tahıl, kalbiniz için en sağlıklı yiyeceklerden biri olabilir; yulaf ezmesi sadece bir sabah yemeği değildir.
Science Daily, yulaf ezmesinin LDL veya "kötü" kolesterolü, HDL olmayan kolesterolü (toplam kolesterol eksi sağlıklı kolesterol) ve apolipoprotein B'yi azalttığını keşfetti.
Porsiyon başına 4 gram lif içeren yulaf ezmesi, kalp sağlığınızı desteklerken aynı zamanda sizi öğle yemeğine kadar tok tutacaktır.

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