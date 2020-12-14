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Aktüel DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor"
Aktüel

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor"

Nöroloji Uzmanı Dr. Attila Kara: - "Kovid enfeksiyonu pıhtılaşmaya zemin hazırlıyor ve değişik organlara pıhtı atmaya sebep oluyor. Beyin damarları da bunlardan bir tanesidir. Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor" - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Akın Çam: - "Vatandaşlar başkalarının yanlış bilgilendirmelerine inanmasın, en güçlü ilaç izolasyon"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:01:27 -
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor"

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel bir hastanede görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Attila Kara ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Akın Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığından bu yana fedakarca görev yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastalığa yakalananları tedavi edebilmek için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Kara, sürecin hem kendileri hem de hastalar için zorlu olduğuna dikkati çekti.

Hastaların çoğunun kas ağrısı ve yüksek ateş rahatsızlıklarının yanı sıra uyku hali ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle kendilerine geldiğini aktaran Kara, şöyle devam etti:

"Baş ağrısı çok yoğun görülen şikayetlerden bir tanesidir ve genellikle dayanılmaz şiddette, bugüne kadar olmayan şekildedir. Ağrı kesicilere cevap vermiyor. Koku ve tat alamama da beraberinde görülen bulgulardandır. Beyin damar tıkanıklığı gibi daha ağır bulgular da olabiliyor. Kovid enfeksiyonu pıhtılaşmaya zemin hazırlıyor ve değişik organlara pıhtı atmaya sebep oluyor. Beyin damarları da bunlardan bir tanesidir. Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor."

Hatay'da son günlerde vakaların artış gösterdiğine işaret eden Kara, herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

- "En güçlü ilaç izolasyon"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Akın Çam da pandeminin başından bu yana büyük bir özveriyle hastaları hayata bağlayabilmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Son haftalarda bölgede artan koronavirüs vakalarına dikkati çeken Çam, herkesin kendisi ve sevdikleri için kurallara uymasını istedi.

Vatandaşlardan resmi makamların paylaştığı bilgilere itibar etmesini isteyen Çam, şöyle konuştu:

"İlaçlarla ilgili yapılan bazı paylaşımlar yanlış. En güçlü ilaç izolasyon. Aklınızın alabileceği her ilaçta yan etki vardır. Bu virüse karşı kullanabileceğimiz yegane silahlar bu ilaçlardır. Vatandaşlar başkalarının yanlış bilgilendirmelerine inanmasın, en güçlü ilaç izolasyon."

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