Doha'da Kudüslü kadınlara destek sergisi

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından organize edilen "Meryem'in gözünde Kudüs" isimli sergiye Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Özer, Türkiye'nin öteden beri Kudüs davasının en büyük destekçisi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Bu desteğin geçmişten bu yana var olduğunu anımsatan Özer, davaya desteğin "Kudüs'ün İsrail'in başkenti" olarak kabul edilmesi kararını kınayan, iki acil zirve düzenlenmesi davetini ilk yapan kişi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam ettiğini kaydetti.

Özer ayrıca, Türkiye'nin yardım kuruluşlarının Filistin'de yürüttüğü büyük ölçekli yardım çalışmalarına da dikkati çekti.

UKEAD Genel Koordinatörü Ayşegül Bayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüslü sanatçıların tablolarının yer aldığı sergide satılacak 45 eserden 17'sinin gelirinin, Kudüs'teki kadınlara gönderilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Dernek olarak Kudüslü kadınları desteklemek üzere ocak ayında küresel bir kampanya başlattıklarını aktaran Bayıcı, Türkiye'de başlayan kampanyanın dünyaya yayıldığını ve aralarında Katar'ın da bulunduğu 40 ülkenin buna katıldığını söyledi.