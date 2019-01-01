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Doğum yaralanması nedir?

Biri çok çok önemli, diğeri için endişe etmek gerekmez...

01 Ocak 2019 Salı 17:58
Doğum yaralanması nedir?

Önce endişe etmemeniz gerekenden başlayalım. Doğum yaralanması dediğimiz şey, doğum sırasında bebeğin rahimden dışarıya alınırken meydana gelen travmalar.. Bu tür travmalar bile binde beş olur. Yani hayli enderdir..

Bu durumda bebeğin kafasında bir şişlik oluşur. Kaput succedaneum da denilen bebeklerin kafasında oluşan şişliğe ise çok sık rastlanır.

Doğumdan hemen sonra fark edilebilir. Bebeğin kafasının dünyaya gelirken kaldığı basınç sebebiyle oluşur.

Tende saçlı deride küçük kırmızı kanama odakları da olabilir. Bu durum cilt altında sıvı veya kan birikmesine bağlıdır.
Kafa kemiklerinin eklem yerlerini (sütür) geçerek geniş bir alana yayılabilir.

Hiç telâşa, endişeye gerek yok. Bu anormallik genellikle birkaç gün sonra kaybolur ve kafa normal şeklini alır. Birkaç günde kendiliğinden düzelir. Yalnız cilt enfeksiyonlarından korumak yeterlidir. Ayrıca bebeğin yüzü de şişebilir ve renk değiştirebilir.

Gelelim tehlikeli olanına.. Bu doğum sırasında en çok ters gelen bebeklerde görülen brakial pleksus zedelenmesi, sinir ağının zarar görmesidir.

“Brakial Pleksus” çok büyük bir sinir ağıdır. Burada meydana gelen bir zedelenme bebeğin tüm kürek kemiği, omuz ve kol kaslarını etkiler.

Sinirin ne kadarı zedelenmişse o zedelenmiş bölümlere bağlı bütün kaslar etkilenir.

Bu durum en çok ters gelen bebeklerde, iri bebek ya da kafası iri olanlarda, ani hareketlerde rastlanır.

Doğumda bebeğin başının ve boynunun aşırı yana eğildiğinde de bu duruma rastlanabilir. Bu durumun en önemli özelliği, bebeklerde hareket azlığının ilk dönemlerde çok fazla şikayete sebep olmamasıdır. Maalesef bu yüzden rahatsızlık ailesinin gözünden kaçar.

Doğum sonrası pediatristler tarafından değerlendirilen ve brakial pleksus zedelenmesi teşhisi konan bebekler hemen bir pediatrik nöroloji uzmanına sevk edilmelidir. Ve hemen fizyoterapiye başlanmalıdır. Ayrıca anne babanın da bu bu hastalıkla mücadelede nasıl davranacaklarına dair eğitimine başlanmalıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:58
  1. doğum yaralanması
  2. doğum kazası

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