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Aktüel Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
Aktüel

Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:05:01 -
Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pusla birlikte buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu rüzgar, batı ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek, görüş açık olacak.

İl merkezleri için günün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 5, Bitlis ve Muş’ta 4 derece olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

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