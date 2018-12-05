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Doğu Türkistanlılar, Kerem Abdulveli için gıyabi cenaze namazı kıldı

Kayseri'de Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Çin'de cezaevinde hayatını kaybeden Hafız Kerem Abdulveli için gıyabi cenaze namazı kıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57
Doğu Türkistanlılar, Kerem Abdulveli için gıyabi cenaze namazı kıldı

Çin'de cezaevinde yaşamını yitiren Hafız Kerem Abdulveli için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Melikgazi ilçesindeki Hunat Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan Derneği üyeleri ve bazı vatandaşlar katıldı. Grup adına basın açıklaması yapan Seyit Tümtürk, "Doğu Türkistanlı şehidimiz 28 yıllık Çin zindanlarındaki esaret ve zulüm hayatı birkaç gün önce şehadeti ile sonlandı. 28 yıl, Çin zindanlarında tek suçu Müslüman olduğu için rabbine kavuştu. Çin zindanlarına atıldığında ona, hiçbir suç isnat edilmedi. Sadece Pantürkizm, Panislavizm ve bölücülük suçuyla zindanlara atıldı" dedi.

"Gıyabında tanıdım"

Hafız Abdulveli'yi gıyabında tanıdığını belirten Tümtürk, "Onu gıyabında tanıdım. Hayatını her anlattıklarında manevi bir huzur, cesaret ve ruh buldum. Doğu Türkistan mücadelesinin nasıl bir mücadele olduğunu anlatan manevi bir liderdir" diye konuştu.

Kendilerine göre 5 milyon, Birleşmiş Milletler raporlarına göre ise 1 milyon Doğu Türkistanlının cezaevlerinde olduğunu söyleyen Seyit Tümtürk, "Erkekleri zindanlarda olan analarımızın, bacılarımızın yaşadığı evlere Çinli katiller musallat olarak, kardeş aile adı altında yerleştirilmekte. Müslüman kızlarımız, zorla Çinli katillerle evlendirilip, onların köleleri haline getiriliyor" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından, grup olaysız şekilde dağıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57
  1. Kayseri
  2. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği
  3. Hafız Kerem Abdulveli
  4. gıyabi cenaze namazı

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