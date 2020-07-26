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Gündem

Doğu Perinçek'ten Ayasofya açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı programda gazetecilerin Ayasofya konusundaki sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:58:00 -
Doğu Perinçek'ten Ayasofya açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Habertürk'te katıldığı Eren Eğilmez’in programında gazetecilerin Ayasofya konusundaki sorularını cevapladı.

"Yabancı ülkeler saygı duymalı"

Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin Türkiye’nin egemenlik hakkı ve hukuka uygun olarak aldığı bir karar olduğunu belirten Perinçek, yabancı ülkelerin bu karara saygı duyması gerektiğini bildirdi.

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